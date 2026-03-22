serie d apoteosi scafatese canarini promossi in c dopo 78 anni

Alle ore 16.30 del 22 marzo 2026, in virtù della vittoria canarina per 4-2 sul Monastir e del contemporaneo 1-1 del Trastevere con l’Ischia, la Scafatese è matematicamente in Serie C. Una cavalcata assoluta quella della squadra voluta da Felice Romano, allestita da Pietro Fusco e guidata da Giovanni Ferraro, che si ritrova a festeggiare ancor prima di Pasqua con un divario enorme nei confronti delle inseguitrici, ben 19 lunghezze sul solo Trastevere secondo. In vista di un match che poteva risultare decisivo mister Ferraro conferma il consueto 4-3-3 partendo con Leonardo tra i pali, centrali difensivi Baldan e Suhs, quest’ultimo recuperato... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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