Vado storica Coppa Italia | il sogno dopo 78 anni di attesa

Dopo 78 anni di attesa, il Vado ha vinto la Coppa Italia battendo la NovaRomentin. La finale si è conclusa con la vittoria della squadra, che ora guarda alla possibilità di conquistare anche lo scudetto. Il progetto del direttore sportivo Mancuso si concentra su questo obiettivo, con la squadra che ha appena portato a casa un risultato storico.

? Cosa sapere Il Vado batte la NovaRomentin e vince la Coppa Italia dopo 78 anni.. Il progetto del direttore sportivo Mancuso punta ora alla conquista dello Scudetto.. Dopo 78 anni di attesa, il Vado conquista la prima Coppa Italia nel calcio professionistico battendo la NovaRomentin nella sfida di ieri, un traguardo che sancisce l’efficacia della strategia portata avanti da Paolo Mancuso. Il successo ottenuto sul campo è il frutto di una pianificazione iniziata due anni fa, quando il direttore sportivo era stato chiamato per imprimere una svolta competitiva. La sua esperienza, già dimostrata nella stagione 2223 con la promozione del Sestri Levante in Serie C, si è ora trasferita nei colori rossoblù.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vado, storica Coppa Italia: il sogno dopo 78 anni di attesa Notizie correlate Torna il Giro di Sardegna dopo cinque anni: scatta la Coppa Italia delle Regioni, attesa per Lorenzo FinnA cinque anni dall’ultima edizione, vista nel 2021, torna in scena il Giro di Sardegna. Tortona shock: Virtus KO, sogno Coppa Italia sfumato dopo 24 anni.La Virtus Bologna vede sfumare il sogno di tornare a sollevare la Coppa Italia di basket, sconfitta 84-78 dalla Bertram Derthona Tortona nella... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Dopo la prima Coppa Italia della storia, il piccolo Vado riscrive il suo mito: promosso in Serie C; Vado... in serie C! Città in festa per la storica promozione; Il Vado torna a scrivere la storia. Dopo 78 anni viene promosso in Serie C; Scheda squadra Ligorna 1922. Dopo la prima Coppa Italia della storia, il piccolo Vado riscrive il suo mito: promosso in Serie CIl Vado non è un club qualunque: è la società che vinse la prima storica edizione della Coppa Italia nel 1922, battendo l'Udinese in finale grazie alla rete di Felice Levratto. Dopo decenni di calcio ... ilsecoloxix.it Vado... in serie C! Città in festa per la storica promozionePer i rossoblù, vincitori della prima Coppa Italia nel 1922, secco 5-0 in casa della NovaRomentin e ritorno fra i professionisti dopo ben 78 anni ... rainews.it Coppa Italia delle Regioni 2026 after the Appennino: Pellizzari leads the overall and combativity rankings, but Luca Paletti edges him in the U23 standings. Team battles tighten up with Bardiani CSF 7 Saber still top in the teams, while Polti Visit Malta… x.com Inter, grana Calhanoglu: è a rischio per la finale di Coppa Italia contro la Lazio - facebook.com facebook