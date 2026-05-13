Il dibattito sul Superbonus introdotto durante il governo precedente si è infiammato nelle ultime ore, con la leader di uno dei principali partiti che ha criticato una decisione ritenuta dannosa. Secondo le sue affermazioni, senza quella scelta si sarebbero potute costruire circa 1,6 milioni di case in più. Nel frattempo, il Piano Casa punta a mettere a disposizione almeno 100 mila alloggi nel prossimo decennio.

"Rendere disponibili 100 mila alloggi in 10 anni è l’obiettivo minimo che ci prefiggiamo di raggiungere con il Piano Casa. Parliamo, infatti, di un traguardo che comprende già sia la quota che sarà garantita dall’intervento dello Stato e degli Enti locali, ovvero la riqualificazione delle 60 mila case popolari già costruite e che ora non sono assegnabili perché hanno bisogno di manutenzione, sia una quantificazione al ribasso del numero di case a prezzi calmierati che saranno realizzate dai privati. Ma è evidente che la chiave di volta del Piano è, appunto, la leva privata". Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in un passaggio della sua intervista a Panorama.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La stoccata della Meloni al Superbonus di Conte: "Senza quella decisione scellerata avremmo costruito 1,6 milioni di case"

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