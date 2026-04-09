Quella stoccata segreta di Meloni il gran caos iraniano e Salis | quindi oggi…

Dopo un’assenza prolungata, riprendo con alcune notizie: una dichiarazione poco nota di un leader politico, le tensioni in Iran che proseguono con manifestazioni e scontri, e un episodio legato a un personaggio pubblico coinvolto in un procedimento giudiziario. La settimana passata è stata segnata anche da eventi familiari e da una malattia che ha colpito il redattore, impedendogli di aggiornare regolarmente la rubrica.

Devo scusarmi con gli assidui lettori di “Quindi, oggi.” per la prolungata assenza. Ma ho battezzato mia figlia Celeste la notte di Pasqua e il dio delle rubriche ha voluto punirmi regalandomi un’intera settimana di virus gastrointestinale. È come se mi avesse detto: non provare mai più a prenderti una pausa.. Meloni oggi in Aula l’ho sentita combattiva, ma spenta nel tono. Appare affaticata e chi non lo sarebbe, con tutto il casino iraniano?. Però mi ha fatto sorridere la stoccata rifilata a quel parlamentare dell’opposizione (si vocifera sia Francesco Boccia, immortalato a Marrakesh a Pasqua) che le contestava i viaggi nel Golfo mentre lui se ne stava “in località esotiche”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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