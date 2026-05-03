Impiegata assente da mesi il Comune la licenzia e rivuole gli stipendi indietro
Un'impiegata comunale assente da diversi mesi ha ricevuto la comunicazione di licenziamento da parte del Comune. Contestualmente, l’amministrazione ha richiesto la restituzione degli stipendi corrisposti durante il periodo di assenza ingiustificata. La decisione si inserisce in un procedimento che riguarda il rapporto tra dipendente e ente pubblico, riguardante anche la questione dei pagamenti effettuati durante il periodo di assenza.
Dipendente comunale assente da mesi. Palazzo Castropignano procede al licenziamento e al recupero degli stipendi pagati nel periodo di ‘assenza ingiustificata’.E’ quanto emerge da una determina del segretario generale Maria Giuseppina D’Ambrosio. Da quanto si ricostruisce l’impiegata si sarebbe.🔗 Leggi su Casertanews.it
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