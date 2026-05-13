Nella quinta tappa del Giro d’Italia, lunga 203 chilometri tra Praia a Mare e Potenza, ha vinto lo spagnolo Igor Arrieta della UAE Team Emirates-XRG, che ha battuto nel finale il portoghese Alfonso Eulalio. Durante la giornata, un corridore ha descritto la propria esperienza come una giornata dura e intensa, segnata anche da un momento di freddo e sofferenza subito dopo il GPM.

Lo spagnolo Igor Arrieta della UAE Team Emirates-XRG vince la quinta tappa del Giro d’Italia, la Praia a Mare-Potenza di 203 chilometri superando nel finale il portoghese Alfonso Eulalio. Il corridore della Bahrain-Victorious è la nuova maglia rosa con 2’51” di vantaggio sull’iberico e 3’34” su Christian Scaroni. Il corridore della XDS Astana è tra i protagonisti della fuga di giornata in una frazione che si addiceva particolarmente alle due caratteristiche. Il cambio delle condizioni meteo ha però inevitabilmente finito per pregiudicare la sua prova e lo ha penalizzato nel momento della verità. Le condizioni climatiche avverse, pioggia e freddo, hanno inciso su un finale di tappa impegnativo: “ Dopo la salita a 50 chilometri dall’arrivo, è arrivato il freddo, tanto freddo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La sofferenza di Christian Scaroni: “Dopo il GPM c’è stato tanto freddo, giornata dura e intensa”

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