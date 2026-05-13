La situazione di via Bellavista tra escrementi bottiglie per la droga e wc all' aperto | la segnalazione | FOTO

Alle ore 10 del 13 maggio, via Bellavista a San Faustino presenta una condizione di degrado con rifiuti, escrementi e bottiglie legate al consumo di droga. La zona è stata segnalata come critica, probabile risultato del passaggio dei mezzi di pulizia e raccolta rifiuti. Fotografie mostrano la presenza di rifiuti abbandonati, escrementi e oggetti riconducibili all’uso di sostanze stupefacenti, creando una situazione di incuria nel quartiere.

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