La situazione di via Bellavista tra escrementi bottiglie per la droga e wc all' aperto | la segnalazione | FOTO
Alle ore 10 del 13 maggio, via Bellavista a San Faustino presenta una condizione di degrado con rifiuti, escrementi e bottiglie legate al consumo di droga. La zona è stata segnalata come critica, probabile risultato del passaggio dei mezzi di pulizia e raccolta rifiuti. Fotografie mostrano la presenza di rifiuti abbandonati, escrementi e oggetti riconducibili all’uso di sostanze stupefacenti, creando una situazione di incuria nel quartiere.
Rifiuti, escrementi e droga: questa è la situazione di via Bellavista a San Faustino, di oggi 13 maggio, alle ore 10, presumibilmente dopo il passaggio dei mezzi adibiti alla pulizia degli spazi pubblici e raccolta rifiuti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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