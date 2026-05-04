La segnalazione di un cittadino | Erba alta a Fontanelle situazione insostenibile FOTO

Un residente del quartiere Fontanelle ha segnalato a IlPescara la presenza di erba alta che limita la visibilità lungo alcune strade, tra cui via Caduti per Servizio, via Tirino e lo svincolo della circonvallazione. La denuncia evidenzia come questa condizione renda difficile il transito e la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni nell’area. La segnalazione è accompagnata da una foto che mostra lo stato delle aree interessate.

Erba alta e visibilità ridotta lungo alcune strade del quartiere Fontanelle. A segnalarlo è un residente, che denuncia a IlPescara una situazione “insostenibile” tra via Caduti per Servizio, via Tirino e lo svincolo della circonvallazione.Secondo quanto riferito, la vegetazione non curata.🔗 Leggi su Ilpescara.it Notizie correlate La segnalazione di un cittadino: "Incuria e cespugli d'erba sui marciapiedi in via Fedele Romani"Un nostro lettore ci ha scritto per segnalarci la presenza di incuria e di cespugli d'erba in via Fedele Romani in centro, in particolare sui... La segnalazione di un cittadino: "Spettacolo indecente di fronte al teatro d'Annunzio, rifiuti in spiaggia" [FOTO]«Segnalo con rammarico e dispiacere a cosa devono assistere tante famiglie a passeggio in prossimità del teatro d'Annunzio sul tratto di spiaggia... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Segnalazione di un lettore: Erba alta a Fontanelle; L'erba vicino alle elezioni è (quasi) sempre più corta :: Segnalazione a Pisa; La crescita delle erbacce :: Segnalazione a Forlì; Erba alta e bidoni pieni di rifiuti: la situazione in via Genova a Spinetta Marengo. Resti di pecora abbandonati nel parcofucecchio: La scoperta vicino al ponte mediceo di Ponte a Cappiano, con lana e pelle sull'erba. La segnalazione di alcuni cittadini via Facebook ... toscanamedianews.it L'erba vicino alle elezioni è (quasi) sempre più cortaVorrei segnalare cortesemente il terzo taglio dell'erba nel giro di poche settimane. Come se il secondo, fatto sempre con l'erba ancora alta pochi cm, non fosse bastato. La foto, scattata a S. Fredian ... pisatoday.it Regalo Bici al Primo che la viene a PRENDERE ! Zona: nelle vicinanze di Erba (CO) Foto: al momento non ne ho, è usata ma funzionante No perditempo grazie! DM solo se interessati davvero - facebook.com facebook #ParoleDiMaggio #VentagliDiParole @VentagliP Ora ogni campo è rivestito d’erba e ogni albero di foglie I boschi mostrano i loro fiori e l’anno assume il loro aspetto più bello Virgilio Van Gogh Auvers campi di grano verde @PasqualeTotaro @Messe11 @djo x.com