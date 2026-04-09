È tornata la sedia abbandonata in via Bellavista insieme ai bivacchi | la segnalazione

In via Bellavista, nel quartiere San Faustino, è stata segnalata la presenza ricorrente di una sedia abbandonata, che si trova insieme ad alcuni bivacchi. La sedia era già stata notata in passato nello stesso luogo, con un episodio analogo che si protrasse per mesi, nonostante le segnalazioni fatte alle autorità competenti. La situazione attuale ripropone la problematica del degrado e dell’abbandono in quella zona.

In via Bellavista, nel quartiere San Faustino, è tornata a trovarci la "sedia abbandonata". Non è un caso isolato, ma una recidiva: lo scorso anno un pezzo d'arredamento identico rimase a presidiare il marciapiede per mesi, nonostante le segnalazioni. Dopo una breve parentesi di pulizia, il. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Qualiano, auto abbandonata in via Falcone: scatta la segnalazioneUna Lancia Delta con targa straniera lasciata aperta sul ciglio della strada in via Falcone preoccupa i cittadini: Necesssario l’intervento della... Lotta al degrado, sgomberati i bivacchi abusivi nell'ex colonia abbandonataUn ulteriore controllo è stato effettuato nell'area della stazione ferroviari di Rimini per monitorare gli sbandati che gravitano intorno allo scalo...