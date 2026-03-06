In Darsena è caccia al tesoro tra le bancarelle della mostra mercato La Pulce d' Acqua

Domenica 8 marzo, in Darsena a Ravenna, si tiene la mostra mercato “La Pulce d’Acqua” con bancarelle di oggetti usati. La manifestazione inizia alle 8:30 e termina alle 18:30, offrendo ai visitatori l’opportunità di trovare pezzi di seconda mano tra le varie bancarelle allestite nell’area. La giornata si svolge come una vera e propria caccia al tesoro tra gli espositori.

In Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Il mercatino dell’usato “La Pulce d’Acqua” ritorna in Darsena a Ravenna domenica 8 marzo dalle 8:30 alle 18:30. Passeggiare tra gli spazi dei mercatini significa fare un piccolo viaggio nel tempo: ogni oggetto ha una storia, un passato. E uno dei piaceri più grandi è proprio quello della scoperta. Si possono trovare pezzi unici, come vecchi vinili di artisti storici, macchine fotografiche analogiche, giocattoli degli anni ’70 e ’80, cartoline provenienti da città lontane o mobili restaurabili con grande carattere, e tanto altro ancora. In fondo, il bello dei mercatini dell’usato non è solo comprare qualcosa, ma lasciarsi sorprendere: ogni bancarella può rivelare un piccolo tesoro. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Milano in corsa per le spillette olimpiche: caccia al tesoro tra storia e collezionismo in vista del 2026.La Febbre del Pin Trading: Milano si Illumina di Spillette in Vista delle Olimpiadi Milano è in fermento per una caccia al tesoro insolita: la...

Museo di Storia Naturale, martedì 6 gennaio la "Caccia al tesoro della Befana"Martedi 6 gennaio, alle 16 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, sfida imperdibile con la Caccia al Tesoro della Befana.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a In Darsena è caccia al tesoro tra le....

Argomenti discussi: Recital e passeggiata storica per onorare la memoria dei Giusti.

Eventi in darsena, il bilancio: In un mese 340mila presenze. Le polemiche? Caccia alle stregheSi conclude un’altra estate lungo il fiume. Un mese abbondante segnato – come sempre – da dibattito e serate da tutto esaurito tra i chioschi allestiti lungo la nuova darsena che, tra luglio e ... ilrestodelcarlino.it

Civitavecchia – Grasso (FdI): I pescatori torneranno in Darsena romana, confronto serio e soluzione definitiva grazie all’impegno del presidente LatrofaCIVITAVECCHIA - Un confronto definito serio, franco e concreto quello che si è svolto in darsena tra il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, ... etrurianews.it