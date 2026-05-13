Il Pisa non ha ancora una data certa per la partita contro il Napoli, nonostante sia già mercoledì. La mancata definizione dell’orario deriva dai continui ricorsi e rinvii che hanno coinvolto il match. La situazione crea incertezza sulle prossime settimane di campionato, lasciando in sospeso la programmazione della squadra e dei tifosi. Finora, nessuna comunicazione ufficiale ha fornito dettagli sulle tempistiche di recupero.

Il Pisa non sa ancora quando giocherà questo turno di campionato. È assurdo, considerando che siamo giunti a mercoledì, eppure è così. La gara contro il Napoli, l’ultima stagionale all’Arena, non ha ancora un orario indicato. Ma cosa è successo? Facciamo un passo indietro, a lunedì. L’amministratore delegato della Lega Serie A De Siervo aveva annunciato come tutte le gare con protagoniste squadre coinvolte nella corsa Champions sarebbe state giocate in contemporanea al fine di "proteggere la regolarità del campionato". Stiamo parlando nello specifico di cinque gare: Genoa-Milan, Como-Parma, Juventus-Fiorentina, Roma-Lazio e, appunto, Pisa-Napoli, considerando come la sconfitta degli azzurri nel posticipo contro il Bologna, che non ha permesso alla squadra di Antonio Conte di festeggiare la qualificazione nella massima coppa europea.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La sfida col Napoli senza data. Manca l’orario fra ricorsi e rinvii

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