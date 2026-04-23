definiti data e orario di napoli bologna

La Lega Calcio Serie A ha annunciato il programma completo della 36ª giornata di campionato, specificando data e orario delle partite. Tra le gare in programma, è stata comunicata anche la data e l’orario di Napoli contro Bologna. La giornata si svolgerà con alcuni anticipi e posticipi, secondo quanto stabilito dall’organizzazione. Le informazioni ufficiali sono state rese note attraverso un comunicato ufficiale.

La Lega Calcio Serie A ha comunicato anticipi e posticipi della 36esima giornata di campionato. La Lega Serie A ha comunicato gli anticipi e posticipi della 36esima giornata di campionato. Napoli-Bologna si giocherà nel monday night di lunedì 11 maggio alle ore 20.45 Hellas Verona, Juric: “A Napoli a fare una partita forte, già battuti all’andata. Futuro Zaccagni non so niente” Napoli, incontro a Castel Volturno con l’agente di Mertens, torna il sereno tra le parti. I dettagli Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento.🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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