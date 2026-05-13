Huawei ha annunciato che la serie HUAWEI WATCH FIT 5 permette di effettuare pagamenti contactless in modo sicuro utilizzando Curve Pay. Questa funzionalità consente agli utenti di gestire pagamenti direttamente dal polso, senza dover estrarre carte o smartphone. L’integrazione tra il dispositivo e il servizio Curve Pay è stata confermata ufficialmente, offrendo una soluzione per pagamenti rapidi e protetti tramite tecnologia NFC.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Grazie all’ultimo dispositivo indossabile di Huawei il tuo polso diventa un portafoglio intelligente, sicuro e che ti consente di guadagnare cashback, ideato per la generazione che lascia il telefono in borsa LONDRA, 13 maggio 2026 PR Newswire — La serie HUAWEI WATCH FIT 5 è stata presentata ufficialmente il 7 maggio all’evento di lancio a livello globale dei prodotti Huawei “Now Is Your Spark” a Bangkok, in Thailandia. Grazie alla tecnologia Curve Pay, che consente un’esperienza di pagamento totalmente senza portafoglio e senza telefono presso qualsiasi terminale contactless, la serie HUAWEI WATCH FIT 5 diventa il compagno ideale per la vita di tutti i giorni di una generazione giovane e attiva, che vuole viaggiare leggera, rimanere connessa e avere le mani libere.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - La serie HUAWEI WATCH FIT 5 offre pagamenti contactless sicuri con Curve Pay

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

HUAWEI WATCH FIT 5 Series Brings Secure Contactless Payments with Curve PayCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Latest wearable from Huawei turns your wrist into a smart, secure, cashback-earning wallet, designed for...

Serie HUAWEI WATCH FIT 5: una nuova definizione di eleganza moderna nell’high tech indossabileCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE BANGKOK, 4 maggio 2026 /PRNewswire/ — Gamma di punta di Huawei nell’ambito degli smartwatch quadrati, la...

Temi più discussi: Huawei Watch Fit 5 e 5 Pro in Italia: prezzi, sconti, Mini-Workout e pagamenti Curve Pay; La serie Huawei Watch Fit 5 arriva in Italia: specifiche e prezzi nel nostro paese; La serie Huawei Watch Fit 5 è disponibile in Italia: due versioni, sconti al lancio; HUAWEI Watch Fit 5 Series in Italia: stile, benessere e fitness per un best buy annunciato.

Passare a Huawei - reddit.com reddit

La serie HUAWEI WATCH FIT 5 offre pagamenti contactless sicuri con Curve PayGrazie all'ultimo dispositivo indossabile di Huawei il tuo polso diventa un portafoglio intelligente, sicuro e che ti consente di guadagnare cashback, ideato per la generazione che lascia il telefono ... adnkronos.com

Curve Pay cambia tutto, gli smartwatch Huawei ora sono completiCurve Pay non si limita a completare gli smartwatch Huawei ma li differenzia dalla concorrenza grazie a delle funzioni uniche. tomshw.it