La serie HUAWEI WATCH FIT 5 offre pagamenti contactless sicuri con Curve Pay

Da corrieretoscano.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Huawei ha annunciato che la serie HUAWEI WATCH FIT 5 permette di effettuare pagamenti contactless in modo sicuro utilizzando Curve Pay. Questa funzionalità consente agli utenti di gestire pagamenti direttamente dal polso, senza dover estrarre carte o smartphone. L’integrazione tra il dispositivo e il servizio Curve Pay è stata confermata ufficialmente, offrendo una soluzione per pagamenti rapidi e protetti tramite tecnologia NFC.

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