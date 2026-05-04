Il 4 maggio 2026, a Bangkok, è stata annunciata la nuova serie HUAWEI WATCH FIT 5, parte della gamma di smartwatch quadrati di Huawei. Questa linea si distingue per il suo design elegante e le caratteristiche tecnologiche avanzate, confermando l’impegno del marchio nel combinare stile e funzionalità. La serie rappresenta un aggiornamento rispetto ai modelli precedenti, con attenzione particolare alla moda e alla tecnologia indossabile.

COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE BANGKOK, 4 maggio 2026 PRNewswire — Gamma di punta di Huawei nell’ambito degli smartwatch quadrati, la serie HUAWEI WATCH FIT ha sempre incarnato la dedizione del marchio verso la moda, l’innovazione e la sottigliezza. Con un design che emana un’estetica casual ma dinamica, la serie è da tempo un fedele alleato per la salute e uno strumento versatile per l’espressione di sé tra i giovani. Nel 2026, la serie HUAWEI WATCH FIT compie un audace passo avanti, introducendo una raffinata palette di colori e una lavorazione artigianale avanzata per ampliare ulteriormente i confini della moda moderna. Creata a partire dall’iconico design quadrato, la serie HUAWEI WATCH FIT 5 introduce una nuova gamma di colori, materiali di qualità migliore e una sensazione al polso più gradevole.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Serie HUAWEI WATCH FIT 5: una nuova definizione di eleganza moderna nell’high tech indossabile

Huawei Watch Fit 5 Pro vs Huawei Watch Fit 4 Pro

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