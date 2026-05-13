La scienza alla portata di tutti anche dal bancone di un pub
Il festival internazionale di divulgazione scientifica Pint of Science invita ricercatori e pubblico a condividere conoscenze in un ambiente informale, come un pub. L’obiettivo è rendere accessibile la scienza a tutti, creando occasioni di confronto e dialogo tra chi studia e chi si interessa agli argomenti scientifici. L’evento si svolge in diverse città e coinvolge locali pubblici dedicati all’incontro tra pubblico e scienziati.
La scienza a portata di tutti. E' questo il senso di Pint of Science, il festival internazionale di divulgazione scientifica che porta ricercatori e pubblico a confronto in un contesto informale. E il contesto informale sarà il bancone di quattro pub a Latina che hanno accolto molto volentieri.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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