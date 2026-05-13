La scienza alla portata di tutti anche dal bancone di un pub

Il festival internazionale di divulgazione scientifica Pint of Science invita ricercatori e pubblico a condividere conoscenze in un ambiente informale, come un pub. L’obiettivo è rendere accessibile la scienza a tutti, creando occasioni di confronto e dialogo tra chi studia e chi si interessa agli argomenti scientifici. L’evento si svolge in diverse città e coinvolge locali pubblici dedicati all’incontro tra pubblico e scienziati.

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