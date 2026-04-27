Dal bancone del negozio alla passerella | la mamma più bella e simpatica è di Predappio

In Italia si svolgono le selezioni di “Miss mamma italiana 2026”, un concorso di bellezza e simpatia che quest’anno raggiunge la sua 33esima edizione. La manifestazione è organizzata dalla Te e coinvolge donne di diverse regioni, che partecipano a vari step di prove e selezioni. Tra le candidate, una mamma di Predappio si è distinta, attirando l’attenzione per la sua presenza e il suo sorriso.

Proseguono in tutta Italia le selezioni per “Miss mamma italiana edizione 2026”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 33esima edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Bella Hadid torna in passerella dopo lo stop per la malattia, il look alla Paris Fashion Week 2026Alla Paris Fashion Week 2026 alcune presenze si percepiscono ancora prima che la modella compia il primo passo in passerella. I titolari del negozio di giochi alla Fiera di Norimberga, la più importante del settore gaming“Ancora una volta la fiera è stata interessantissima, con molte novità provenienti da ogni parte del mondo, anche se con una presenza italiana non...