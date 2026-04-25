Pappi lascia il Sant’Orsola Pub di Bergamo I miei 30 anni dietro il bancone

Dopo trent’anni passati dietro il bancone, il gestore del Sant’Orsola Pub di Bergamo ha deciso di lasciare. Nel corso della sua esperienza, ha visto passare tre generazioni di clienti. La sua storia personale è stata raccontata nel libro intitolato «Vita da Sop». La decisione di abbandonare il locale arriva dopo tre decenni di attività nel settore.

LA STORIA. «Ho visto passare tre generazioni di ragazzi», racconta. La sua avventura nel libro «Vita da Sop». Dopo trent’anni dietro al bancone del Sant’Orsola Pub, in centro a Bergamo, Francesco Pappi ha deciso di passare la mano nella gestione. Originario di Cernusco sul Naviglio, Pappi arriva a Bergamo per amore e inizia il suo lavoro nell’attività situata all’inizio di via Sant’Orsola come dipendente. A breve diventa il proprietario del pub, caratteristico per l’arredamento in legno e ottone, che in questi tre decenni ha attirato migliaia di clienti, non solo bergamaschi. Già, perché il Sant’Orsola Pub ha sempre trasmesso le partite di calcio, accompagnate da un vero clima da tifo che ha coinvolto anche le tifoserie straniere, accompagnando con entusiasmo i match di Serie A e delle coppe europee.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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