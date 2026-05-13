Due sorelle hanno deciso di consegnare una storica villa alla fondazione, un atto che va oltre una semplice donazione. La proprietà, legata alle loro radici fin dall’infanzia, cambia così proprietà, entrando a far parte di un patrimonio che verrà gestito dalla fondazione stessa. La villa rappresenta un legame storico con il territorio e ora passa nelle mani di un ente dedicato alla sua tutela e valorizzazione.

Chiamarla donazione sarebbe fin troppo riduttivo. Meglio definirlo come un gesto di infinito amore e generosità verso un territorio al quale fin dall’infanzia sono state legate a doppio filo. A Brugnato, due sorelle, Carla e Valentina Guani, hanno donato alla Fondazione Carispezia l’immenso patrimonio immobiliare della storica famiglia brugnatese, con l’ente che si è impegnato a trasformare quello sconfinato compendio in un centro con scopi e funzioni sociali in linea con il proprio statuto. Nelle attente mani della Fondazione sono passate non solo la storica villa edificata un secolo fa, ma anche alcuni piccoli immobili – come un paio di case coloniche e manufatti agricoli – e un importante appezzamento di terreno edificabile adiacenti all’edificio principale.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La scelta di due sorelle. La storica Villa Guani donata alla Fondazione

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