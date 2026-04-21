La società torinese David2 srl ha annunciato di aver versato due milioni di euro per l'acquisto di Villa Mussolini. La Fondazione che gestisce il bene ha comunicato che la procedura di vendita si è conclusa e che non è più possibile intervenire. La cifra è stata versata di recente, ma il processo di cessione si è già chiuso senza ulteriori possibilità di partecipare.

Due milioni di euro per prendersi Villa Mussolini. La società torinese David2 srl, che aveva visto la propria proposta scartata dal cda di Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini a vantaggio di quella del Comune, ha inviato una nuova proposta, e questa volta lo ha fatto interessando tutti i membri del consiglio generale di Fondazione Carim. "Per quanto ci riguarda" premette Massimo Massano, ex deputato Msi che ha condiviso il progetto assieme a Walter Altea, amministratore della David2, e a Enzo Biffi che ne ha curato la proposta culturale, "non sono giunte comunicazioni sulla chiusura della vendita, e vi è la ancora la possibilità di trovare un accordo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - David2 rilancia: due milioni per Villa Mussolini. La Fondazione: "È tardi, procedura chiusa"

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