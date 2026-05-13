La salute è in piazza C’è la Clinica mobile

Da ilrestodelcarlino.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 23 maggio a Sasso Marconi si svolgerà una giornata dedicata alla prevenzione sanitaria, con l’evento intitolato “In piazza per la salute”. Durante l’iniziativa sarà presente una clinica mobile che offrirà servizi di controlli e consulenze mediche gratuite. L’obiettivo è coinvolgere la comunità locale in un momento di sensibilizzazione e di attenzione alle questioni legate alla salute.

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’In piazza per la salute’. Poche parole, ma sufficienti per racchiudere il senso profondo della giornata in programma il 23 maggio a Sasso Marconi, interamente dedicata alla prevenzione sanitaria. Durante la mattinata, il campo sportivo parrocchiale di via del Mercato ospiterà infatti l’iniziativa che, unendo istituzioni, associazioni e professionisti sanitari in un’unica rete al servizio del territorio, si pone l’obiettivo di portare la sanità di prossimità a contatto diretto con i cittadini. L’evento nasce dalla collaborazione tra la Clinica Mobile, l’assessorato alle Politiche sociali e della salute del Comune e alcune realtà del...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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