Si sposta San Salvo la casa della salute mobile della Asl | screening e visite a gratuite in piazza

San Salvo ospita la casa della salute mobile della Asl, dopo che la recente ristrutturazione ha reso possibile l’allestimento temporaneo in piazza Papa Giovanni XXIII. La struttura offre screening e visite gratuite a cittadini di tutte le età, con l’obiettivo di facilitare l’accesso alle cure preventive. La presenza della struttura ha già attirato numerosi residenti, che approfittano della possibilità di controlli immediati vicino a casa. La presenza continuerà fino alla fine della settimana.

Da martedì 24 febbraio e fino a martedì 3 marzo (domenica 1° marzo esclusa), il personale a bordo del van sarà a disposizione degli assistiti per effettuare gli esami dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17 Stazionerà in piazza Papa Giovanni XXIII la casa della salute mobile della Asl Lanciano Vasto Chieti, per accogliere tutti gli assistiti che vorranno sottoporsi a una serie di screening e visite gratuite. Da martedì 24 febbraio e fino a martedì 3 marzo (domenica 1° marzo esclusa), il personale a bordo del van sarà a disposizione degli assistiti per effettuare gli esami dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.

La casa della salute mobile della Asl fa tappa a Pianella: orari e requisiti per screening e visite gratuiteLa casa della salute mobile della Asl arriva a Pianella per offrire visite e screening gratuiti, causando un aumento dell’affluenza tra i residenti.

Prevenzione e screening: la casa della salute mobile arriva a Caramanico e San ValentinoLa casa della salute mobile si ferma a Caramanico e San Valentino, portando visite gratuite e screening alla popolazione locale.

