Le cliniche mobili della "Salute in comune" oggi sono presenti a Castelnovo in piazza Gramsci (piazza del municipio) dalle 9,30 in poi per offrire servizi gratuiti (visite mediche ed esami diagnostici di secondo livello) ai cittadini grazie alla sensibilità di aziende locali. Il progetto "Salute comune" invita le donne di Castelnovo dai 18 ai 44 anni, non ancora seguite gratuitamente dal servizio sanitario nazionale, a prenotare le visite e le indagini diagnostiche gratuite. Inoltre invita tutta la famiglia a fare il check up cardio-ischemico circolatorio che prevede l‘elettrocardiogramma. Questo progetto è nato nel luglio del ’23 per... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In piazza c’è la ’clinica mobile’. Pronta a eseguire lo screening

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