La Russa | Derby alle 12 e tennis alle 17.30 spero che il Prefetto dica sì
Il presidente del Senato ha annunciato che il derby si giocherà alle 12 e che il torneo di tennis è programmato per le 17.30. Ha espresso la speranza che il Prefetto approvi entrambe le decisioni. La Russa ha fatto queste dichiarazioni prima dell'inizio delle partite, senza fornire altri dettagli sulle modalità o sulle eventuali condizioni legate alla conferma degli eventi.
Il presidente del Senato Ignazio La Russa, noto tifoso dell'Inter, ha parlato prima dell'inizio della finale di Coppa Italia, dicendo la sua sul caos legato all’orario del derby di Roma.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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