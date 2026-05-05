Il derby di Roma è stato programmato per il 17 maggio alle 12.30, ma la data non è ancora stata ufficializzata dalla Lega Serie A. L'allenatore della squadra ospite ha espresso pubblicamente il suo disappunto riguardo all'orario scelto, criticandolo duramente. La decisione ha generato aspettative e discussioni tra tifosi e addetti ai lavori, mentre si attende la conferma ufficiale dell'organizzazione.

L'ultimo a parlare (male) dell'orario presunto o quantomeno, al momento, più fattibile del derby di Roma è stato lunedì sera il tecnico della Lazio Maurizio Sarri: "È un insulto alla città di Roma e alle due squadre romane - le sue parole -. Già abbiamo dovuto giocare la stracittadina di andata alle 12.30 a settembre con 37 gradi e adesso di nuovo hanno deciso di farla alla stessa ora. Che quel giorno ci fosse la finale degli Internazionali di tennis lo si sapeva da due anni. Che nelle ultime due giornate ci fosse la contemporaneità tra le partite pure. Chi in Lega ha fatto il calendario e previsto il derby alla penultima giornata dovrebbe dimettersi.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caos derby di Roma: ecco perché si giocherà il 17 maggio alle 12.30

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