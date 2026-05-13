Stop improvviso per La Ruota della Fortuna: nella serata di oggi, mercoledì 13 maggio, il quiz di Gerry Scotti scompare dal palinsesto di Canale5. Al suo posto arriva la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, appuntamento clou della stagione calcistica che si prende la prima serata dell’ammiraglia Mediaset. Il motivo dello stop a La Ruota della Fortuna. Una scelta netta, dettata dal peso dell’evento sportivo. La Rete ha deciso di dedicare l’ intera fascia serale alla partita, com’era lecito aspettarsi, con un lungo prepartita in onda dalle 20 (che fa quindi saltare l’edizione consueta del Tg5 ) e il successivo collegamento in diretta dallo stadio Olimpico di Roma.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna non va in onda stasera 13 maggio, quando torna Gerry Scotti

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La ruota della fortuna, l'annuncio di Gerry Scotti sulla grande novità riguardante i premi

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