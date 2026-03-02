La Ruota della Fortuna non va in onda primo stop in 8 mesi per Gerry Scotti
Per quanto possa sorprendere, dopo tanti giorni consecutivi di messa in onda, La Ruota della Fortuna si prende una pausa forzata. Non una decisione di Gerry Scotti o Samira Lui, bensì una scelta aziendale. Mediaset ha infatti deciso di sostituire l'amatissimo game show, anche se soltanto per una serata. Di seguito tutti i dettagli di questo passo da parte di Pier Silvio Berlusconi. Perché La Ruota della Fortuna non va in onda Alcuni incastri di palinsesto spingono a delle decisioni spesso problematiche. Mediaset ha tentato di evitare di far saltare a La Ruota della Fortuna gli appuntamenti previsti, ma stavolta tocca l'eccezione alla regola. 🔗 Leggi su Dilei.it
La Ruota della Fortuna fa slittare Capodanno in Musica: Gerry Scotti in onda il 31 dicembreCanale5 chiude il 2025 seguendo una linea di continuità che ormai non sorprende più: La Ruota della Fortuna resta saldamente in palinsesto anche la...
Affari Tuoi, Stefano De Martino punge Gerry Scotti: in onda la sigla de La Ruota della FortunaLa puntata del 16 gennaio di Affari Tuoi regala emozioni, ma soprattutto uno Stefano De Martino deciso a togliersi qualche sassolino dalla scarpa,...
La Ruota della Fortuna cambia la vita di Gabriele: Gerry Scotti in lacrime
Tutti gli aggiornamenti su Ruota della Fortuna.
Temi più discussi: La ruota della fortuna: Lorenzo alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Luca Video; La ruota della fortuna: Irene alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: Jackpot: Azioni quotidiane Video.
La Ruota della Fortuna, 1 marzo: Gerry Scotti dedica la puntata all’amore ma dimentica Samira LuiIl 1 marzo Giuseppe diventa campione de La Ruota della Fortuna sconfiggendo Filippo. Gerry dedica la puntata all’amore ma dimentica Samira Lui ... dilei.it
La Ruota della Fortuna, stavolta Gerry Scotti delude: puntata flop senza Sanremo e Affari Tuoi (ma c’è un ribaltone)La puntata di domenica 1° marzo de La Ruota della Fortuna è stata davvero noiosa, pochi siparietti e battuti, solo un ribaltone nel finale ... libero.it
Stasera, nonostante sia sabato, La ruota della fortuna su Canale 5 andrà in onda in long version, chiudendo pochi minuti prima delle 22! #Sanremo2026 x.com
ARRIVA LA RUOTA DELLA FORTUNA in Cittadella Parma Martedì 3 marzo in Via Paradigna 30 si gira sul serio: dalle 19:00 la ruota è pronta… e può farti vincere una cosa bellissima: PREMIO DEL VINCITORE: buono per 1 cena offerta da noi per 2 per - facebook.com facebook