Oggi, 3 marzo 2026, “La Ruota della Fortuna” condotta da Gerry Scotti non verrà trasmessa. La puntata prevista non sarà trasmessa, interrompendo una programmazione regolare di circa otto mesi. La decisione riguarda la fascia di access prime time di Canale 5, dove lo show solitamente va in onda. La trasmissione non sarà visibile sui canali abituali questa sera.

Salta la puntata di oggi, martedì 3 marzo 2026, de “ La Ruota della Fortuna ” di Gerry Scotti. Il fortunatissimo e seguitissimo game show non va in onda, per la prima volta da 8 mesi, nella fasce di access prime time di Canale 5. Cosa è successo? Come mai salta la puntata? La Ruota della Fortuna non va in onda oggi, perchè?. Una brutta notizia per milioni di telespettatori che tutte le sere attendono il momento dell’access prime time per seguire una puntata de “ La Ruota della Fortuna ” di Gerry Scotti e Samira Lui. Oggi, martedì 3 marzo 2026, per la prima volta in 8 mesi di programmazione il game show non andrà in onda su Canale 5. Come mai La ruota è stata sospesa? Dietro la decisione di Mediaset c’è semplicemente una necessità legata al palinsesto e alla programmazione televisiva. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti non va in onda oggi – 3 marzo 2026 – perchè? Il motivo

La Ruota della Fortuna non va in onda, primo stop in 8 mesi per Gerry ScottiPer quanto possa sorprendere, dopo tanti giorni consecutivi di messa in onda, La Ruota della Fortuna si prende una pausa forzata.

La Ruota dei Campioni non va in onda stasera 30 gennaio, Gerry Scotti sospeso: il motivoVenerdì sera diverso dal solito, quello che attende i spettatori di Canale 5.

Tutti gli aggiornamenti su Ruota della Fortuna

Temi più discussi: La ruota della fortuna: Giovedì 26 febbraio Video; La ruota della fortuna: Lorenzo alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Luca Video; La ruota della fortuna: Jackpot: Azioni quotidiane Video.

La Ruota della Fortuna non va in onda oggi, perchè?Salta la puntata di oggi, martedì 3 marzo 2026, de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti. Il fortunatissimo e seguitissimo game show non va in onda, per la prima volta da 8 mesi, nella fasce di ... superguidatv.it

Samira Lui: si ferma la Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: cosa è successo?La Ruota della Fortuna del 2 marzo: cosa è successo e perché si ferma Nella puntata del 2 marzo di La Ruota della Fortuna, condotta da Gerry Scotti ne ... assodigitale.it

La ruota della fortuna, all'improvviso Gerry Scotti si blocca. Poi esplode: cosa è successo - facebook.com facebook