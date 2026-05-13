La Rosa di Anita in missione verso l' Oriente | da Longiano un messaggio di pace che sfida i confini

Lo scorso 11 maggio è partito da Longiano un viaggio che porta la Rosa di Anita verso l’Est, attraversando diverse nazioni. Il viaggio si concluderà con un messaggio di pace rivolto a paesi orientali. La Rosa di Anita, simbolo di solidarietà, attraversa territori e confini, portando con sé un messaggio di unità e speranza. La partenza segna l’inizio di un percorso che durerà fino alla destinazione finale.

È iniziato lo scorso 11 maggio il viaggio che porterà la Rosa di Anita dall’Italia all’Est del mondo. Gli italo-brasiliani longianesi Luciana Silveira Angioletti e Fabricio Da Rossi, membri storici del progetto internazionale Anita Fidelis, hanno intrapreso una lunga missione come messaggeri di.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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