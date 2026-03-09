Nella puntata di oggi di La Volta Buona, Caterina Balivo ha ospitato Sal Da Vinci, che ha ricevuto un 10 per il suo riscatto, e Anita Caprioli, premiata con un 9 per il suo messaggio. L’evento si è svolto in un clima di confronto tra vari protagonisti, con interviste e interventi che hanno messo in evidenza le performance dei partecipanti. La trasmissione è andata in onda come di consueto in prima serata.

Nuovo appuntamento con Caterina Balivo e La Volta Buona. Nella puntata di oggi, come sempre, ospiti ed esperti si sono confrontati su temi di attualità, gossip e costume, con un occhio particolare alle abitudini delle famiglie d’arte: in studio, infatti, si sono alternati i racconti dei figli celebri LDA, Jolanda Renga e Francesco Sorrentino. Il riscatto di Sal Da Vinci. Voto 10.. Dopo la vittoria a Sanremo, complici le dichiarazioni di Aldo Cazzullo, si è sollevato un vero e proprio polverone su Sal Da Vinci. A restituirne un ritratto inedito è stato il figlio Francesco Sorrentino: se oggi il cantante napoletano si gode il meritato successo, in passato si è invece trovato ad affrontare numerose tragedie familiari, in primis dei seri problemi di salute che hanno colpito i due figli Francesco e Annachiara ancora piccolissimi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle del 9 marzo: il riscatto di Sal Da Vinci (10) e il messaggio di Anita Caprioli (9)

