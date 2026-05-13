La Riserva festeggia il compleanno Le escursioni dei Mondi perduti

Da lanazione.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Tornano "I Mondi Perduti" organizzati dall’ Associazione per lo Sviluppo Turistico della Valbisenzio, con un’edizione dedicata alla Riserva Acquerino Cantagallo in collaborazione con Passione Natura Biobiettivi che gestisce il Centro Visite di Cascina di Spedaletto. Il primo appuntamento è questa domenica. "Buon compleanno Riserva!" è il titolo dell’evento che si terrà alla Cascina e che vede la collaborazione del Cai di Prato: un open day, a cui aderiscono anche altre strutture legate alla Riserva, che servirà a far conoscere il Rifugio (anche ai genitori che vorranno iscrivere i ragazzi ai campi estivi) e l’area protetta e un pomeriggio di approfondimento e di festa.🔗 Leggi su Lanazione.it

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