Tornano "I Mondi Perduti" organizzati dall’ Associazione per lo Sviluppo Turistico della Valbisenzio, con un’edizione dedicata alla Riserva Acquerino Cantagallo in collaborazione con Passione Natura Biobiettivi che gestisce il Centro Visite di Cascina di Spedaletto. Il primo appuntamento è questa domenica. "Buon compleanno Riserva!" è il titolo dell’evento che si terrà alla Cascina e che vede la collaborazione del Cai di Prato: un open day, a cui aderiscono anche altre strutture legate alla Riserva, che servirà a far conoscere il Rifugio (anche ai genitori che vorranno iscrivere i ragazzi ai campi estivi) e l’area protetta e un pomeriggio di approfondimento e di festa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Riserva festeggia il compleanno. Le escursioni dei "Mondi perduti"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Ève Guerra, un’indagine emotiva tra mondi perdutiINCROCI DI CIVILTÀ Intervista all’autrice di «Rimpatrio», pubblicato da Gramma/Feltrinelli.

Festeggia il compleanno della figlia al parco, ma arrivano le guardie: «Togliete i tavoli, è vietato». Scatta la multa e scoppia l’ira dei genitoriOrganizza la festa per la figlia al parco, come tanti genitori fanno, ma viene multato.

Argomenti più discussi: La Riserva festeggia il compleanno. Le escursioni dei Mondi perduti; Riserva dello Zingaro, dopo i festeggiamenti per i 45 anni riapre anche l’ingresso nord; Tre generazioni, una gestione femminile e un'unica visione, la cantina Letrari festeggia 50 anni di storia nel vino: Non abbiamo mai perso il legame con le radici; Letrari festeggia 50 anni di successi… spumeggianti. Prosit!.

Quando si diventa davvero grandi i compleanni si devono festeggiare tutti, ogni anno in più è un traguardo raggiunto, una conquista, perché non sappiamo la vita cosa ci riserva, quindi brindo a me che vedo sempre il bicchiere mezzo pieno felice di questo an x.com

[Daily News] I due nuovi Spring Drive di Grand Seiko, uno per il polso, uno per la cassaforte; i colorati orologi subacquei in titanio di Certina per l'estate; M.A.D.Editions va in tour; il primo cronografo di Naoya Hida; il duo Venus di CvdK reddit