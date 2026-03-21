Festeggia il compleanno della figlia al parco ma arrivano le guardie | Togliete i tavoli è vietato Scatta la multa e scoppia l’ira dei genitori

Un padre ha organizzato una festa di compleanno per la figlia di 8 anni al Parco Sempione di Milano, invitando circa trenta persone tra bambini, genitori e nonni. Durante l’evento sono arrivate le guardie che hanno ordinato di togliere i tavoli e hanno emesso una multa, scatenando l’ira dei genitori presenti. La celebrazione si è svolta senza autorizzazioni ufficiali e senza rispettare le regole del parco.

Organizza la festa per la figlia al parco, come tanti genitori fanno, ma viene multato. È successo al Parco Sempione di Milano dove un padre ha invitato una trentina di persone tra bambini, genitori e nonni per celebrare il compleanno della figlia di 8 anni originaria dello Sri Lanka. Tre tavolini portatili, palloncini e uno striscione d’auguri appeso ai pini avevano reso un angolo del parco un piccolo spazio di festa, ma l’arrivo di una pattuglia delle Guardie Ecologiche Volontarie (Gev) ha interrotto i festeggiamenti. «Ci hanno apostrofato subito in tono accusatorio, dicendo: “Cosa state facendo? Non è permesso, dovete togliere immediatamente i tavoli e i festoni”», ha raccontato il genitore di uno degli invitati a Giovanna Maria Fagnani del Corriere della Sera. 🔗 Leggi su Open.online Articoli correlati Festa di compleanno al parco con i compagni di classe per la figlia di 8 anni: multa di 80 euro al papàUn papà è stato multato per 80 euro per aver organizzato la festa di compleanno per la figlia di 8 anni al parco Sempione a Milano: ha violato il... “Togliete quella bandiera della Palestina in platea”, ma il gestore del locale si rifiuta. Salta il concerto. Scoppia il caos sulla band Earth di Dylan CarlsonC’era attesa il 27 gennaio, per il concerto degli Earth di Dylan Carlson al centro sociale TPO di Bologna. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Festeggia il compleanno della figlia al... Temi più discussi: Milano, festa di compleanno del bimbo al Parco Sempione con i compagni di classe, multa di 80 euro: Togliete subito i tavoli; Napoli festeggia il compleanno della piccola Noemi a piazza Nazionale con Coloriamo la Vita; Casciago, 26 anni di germogli e memoria: il Kaki della Pace festeggia il suo compleanno; I 60 anni della Lamborghini Miura festeggiati a casa di Marcello Gandini. Blitz delle Guardia Ecologiche alla festa di compleanno della bambina al parco: «Togliete subito tavoli e festoni», multa da 80 euro ai genitoriMultati per la festa di compleanno organizzata la figlia di 8 anni al parco Sempione, nel cuore di Milano. I genitori avevano invitato i compagni di classe per una merenda subito dopo ... leggo.it Milano, festa di compleanno della bimba al Parco Sempione con i compagni di classe, multa di 80 euro: «Togliete subito i tavoli»Al momento della torta si è presentata una pattuglia delle Guardie Ecologiche Volontarie: i tavolini al parco non si possono mettere, come le decorazioni sugli alberi. Scatta la multa per il papà dell ... milano.corriere.it A Eurosport, tra un brindisi e l’altro, si festeggia il nuovo primato italiano di vittorie stagionali nelle discipline olimpiche invernali. La vecchia guardia risponde presente applaudendo i campioni azzurri. facebook La Siria festeggia la fine del Ramadan tra cambiamento sociale e ansia economica x.com