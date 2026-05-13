La rinascita di Slow Food Usa
Dopo la pandemia, il capitolo di New York di Slow Food è praticamente scomparso. Ora, a distanza di tempo, l’organizzazione ha ripreso pienamente le attività e si sta rimettendo in moto, come spiega Barbara Torasso, entrata a far parte del consiglio di amministrazione locale a gennaio. La ripresa segna un punto di svolta per il movimento nella città, che si prepara a ripartire con nuove energie.
«Con la pandemia la condotta di New York ( chapter in inglese) si era praticamente dissolta. C’è voluto un po’ di tempo, ma ora siamo partiti a pieno regime» racconta a Linkiesta Gastronomika Barbara Torasso, da gennaio membro del board newyorkese. L’abbiamo incontrata nel giorno Earth Mother Day quando Slow Food ha organizzato una cena da Osteria 57, nel West Village, per celebrare l’Earth Day (22 aprile). Un’occasione per una raccolta fondi per Norwich Meadows Farm, una delle imprese agricole che lavora con molti ristoranti a New York, sempre presente all’Union Square Greenmarket e appena insignita della chiocciola Slow Food, così come Osteria 57.🔗 Leggi su Linkiesta.it
AI DramaHe Thinks He's Weak. The Gods Are Begging to Serve Him.
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