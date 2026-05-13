La rinascita di Slow Food Usa

Dopo la pandemia, il capitolo di New York di Slow Food è praticamente scomparso. Ora, a distanza di tempo, l’organizzazione ha ripreso pienamente le attività e si sta rimettendo in moto, come spiega Barbara Torasso, entrata a far parte del consiglio di amministrazione locale a gennaio. La ripresa segna un punto di svolta per il movimento nella città, che si prepara a ripartire con nuove energie.

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