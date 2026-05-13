La regina Camilla è stata fotografata mentre usciva rapidamente dal Parlamento, scendendo le scale del palazzo di Westminster. Indossava un abito da cerimonia e ha mantenuto un atteggiamento composto, nonostante portasse sulla testa un pezzo importante della collezione reale. Ha raggiunto i suoi appartamenti senza perdere né le scarpe né la corona, come mostrano le immagini pubblicate.

La regina Camilla, seguendo la tradizione e chi l'ha preceduta, la regina Elisabetta, per l'apertura del Parlamento è solita indossare un abito bianco prezioso. Per il suo debutto nel 2023 la sovrana riutilizzò il sontuoso vestito disegnato da Bruce Oldfield per l'incoronazione del 6 maggio mentre l'anno successivo sfoggiò una creazione color panna di Fiona Clare, la stessa designer che ha firmato l'abito bianco ricamato sfoderato quest'anno. Camilla nel 2023 è come se fosse stata incoronata due volte. Se per la cerimonia ufficiale aveva scelto la corona della regina Mary, per la cerimonia a Westminster di...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La regina Camilla, che esce di fretta dal Parlamento e non perde né le scarpe né la corona

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Ne combina più di una al giorno. #Trump è davvero maleducato. Ha letteralmente scavalcato la regina #Camilla mentre stringeva le mani. Davvero Imbarazzante in ogni cosa che fa… Signori si nasce. Cafoni si diventa! x.com

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