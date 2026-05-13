Nel 2019, un rapporto dell’università di Oxford stimava che entro 50 anni i social network avrebbero avuto più profili dedicati ai defunti che account attivi di utenti. La rassegna “Senza fine. La morte nell’era digitale” affronta questa trasformazione, analizzando come le piattaforme online gestiscano i profili di chi è scomparso. Viene approfondito il ruolo di questi spazi virtuali nella memoria collettiva e nella conservazione delle tracce digitali delle persone decedute.

Nel 2019 l’università di Oxford calcolava che, entro mezzo secolo, i social network conteranno più account commemorativi che utenti attivi. Già oggi il web è dominato dalla condivisione del lutto, recente o passato. Internet non dimentica niente e nessuno: intere piattaforme sono dedicate a chi è scomparso nel mondo, ma continua a vivere in rete. All’alba del “datismo“, o religione dei dati, il teatro riflette sul suo rito primario e fondativo: mettere in scena la morte, davvero, per finta. Lo fa con Duende, Festival di arti performative e nuove tecnologie, promosso dal Centro Teatrale Bresciano, dal titolo “Senza mai fine“, per riflettere sulla morte nell’era digitale.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La rassegna “Senza fine“. La morte nell’era digitale

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