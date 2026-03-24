La morte di Gino Paoli, avvenuta il 24 marzo all’età di 91 anni, ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio da parte di artisti e rappresentanti delle istituzioni. Baccini ha commentato che percepiva un senso di vicinanza alla fine e che l’artista era più arrabbiato, desideroso di sfidare la morte. Fazio ha ricordato come le sue canzoni dipingessero emozioni e momenti significativi.

La scomparsa di Gino Paoli, morto oggi 24 marzo all’età di 91 anni, ha innescato una reazione immediata di cordoglio che unisce il mondo della musica e le massime cariche istituzionali. Con la sua morte se ne va uno dei pilastri fondativi della cosiddetta “scuola genovese”, un artista capace di tradurre l’introspezione in un patrimonio collettivo. Il ricordo di Mogol: dalla fragilità recente al retroscena su Mina. A tracciare il ritratto più intimo e doloroso in queste prime ore è stato Giulio Rapetti, in arte Mogol. Raggiunto dall’agenzia Adnkronos, il celebre paroliere ha faticato a trattenere l’emozione nel ricordare l’amico: “Mi dispiace immensamente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Morto Gino Paoli, i messaggi di cordoglio. Baccini: “Sentiva che la fine era vicina ed era più incazzato, voleva sfidare la morte”. Fazio: “Con le sue canzoni dipingeva”

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