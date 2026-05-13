La Questura di Lecco ha un nuovo funzionario
Nella giornata di ieri, la Questura di Lecco ha accolto un nuovo funzionario. Il questore Stefania Marrazzo ha presentato ufficialmente il commissario Riccardo Invernizzi, che si è appena unito al personale della questura. Il commissario ha completato il 113° corso bis di formazione per commissari della polizia di Stato e ora entra in servizio presso la sede lecchese.
Il questore di Lecco Stefania Marrazzo, nei giorni scorsi, ha dato il benvenuto al commissario dottor Riccardo Invernizzi, neo assegnato alla Questura di Lecco dopo aver frequentato il 113° corso bis di formazione per commissari della polizia di stato.Il commissario, nato a Lecco il 6 novembre.🔗 Leggi su Leccotoday.it
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Il Questore di Lecco Stefania Marrazzo, nei giorni scorsi, ha dato il benvenuto al Commissario dott. Riccardo Invernizzi, neo assegnato alla Questura di Lecco dopo aver frequentato il 113° Corso bis di Formazione per Commissari della Polizia di Stato. Il Com facebook
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