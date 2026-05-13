La Questura di Lecco ha un nuovo funzionario

Nella giornata di ieri, la Questura di Lecco ha accolto un nuovo funzionario. Il questore Stefania Marrazzo ha presentato ufficialmente il commissario Riccardo Invernizzi, che si è appena unito al personale della questura. Il commissario ha completato il 113° corso bis di formazione per commissari della polizia di Stato e ora entra in servizio presso la sede lecchese.

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