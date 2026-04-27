Roma la questura spiega perché ha chiuso il ' The Sanctuary'

La questura ha motivato la chiusura del locale chiamato 'The Sanctuary' a Roma. Secondo quanto specificato, il locale aveva raggiunto un numero di clienti tre volte superiore a quello consentito, presentava gravi carenze igieniche e irregolarità strutturali. Questi problemi rappresentavano un rischio per la sicurezza delle persone che frequentavano l’ambiente durante le serate. La decisione è stata presa dopo verifiche e controlli sul luogo.

Il triplo dei clienti rispetto al consentito, carenze igieniche, gravi irregolarità strutturali e rischi per l'incolumità di chi passava le serate lì. Ecco, in sostanza, perché la discoteca ‘The Sanctuary’ è stata chiusa. La notizia si era ormai diffusa sul web ben sette giorni fa. A una.🔗 Leggi su Romatoday.it

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