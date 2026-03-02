Questura il nuovo capo di gabinetto è Marco Cadeddu | dal 2023 guida la Squadra Mobile di Bergamo

Da quest'anno, il vicequestore Marco Cadeddu assume il ruolo di capo di gabinetto presso la Questura di Bergamo. Nato a Cagliari nel 1976, Cadeddu è stato nominato a questa posizione dopo aver guidato la Squadra Mobile della stessa città. La sua nomina è stata ufficializzata nelle ultime settimane e rappresenta un cambio di incarico all’interno della struttura di polizia locale.

Già vicequestore della Polizia di Stato, il dirigente sardo d'origine assume il ruolo a partire da lunedì 2 marzo. Sostituisce Sandroni che, giunto alla soglia dei 60 anni, è andato in pensione Bergamo. Il vicequestore della Polizia di Stato Marco Cadeddu, nato a Cagliari il 12 agosto 1976, è stato nominato nuovo capo di gabinetto della Questura di Bergamo. Cadeddu ha assunto il nuovo ruolo lunedì 2 marzo. Laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Cagliari e in possesso di un Master di II livello in Scienze della Sicurezza conseguito all'Università La Sapienza di Roma, entra in Polizia nel 2003. Dopo l'esperienza alla Digos...