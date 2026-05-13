La Provincia di Lecco | Il nuovo ponte di Paderno è un' opera fondamentale

"Il nuovo ponte è di vitale importanza per il territorio". La presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il vicepresidente Mattia Micheli rispondono ai consiglieri del gruppo "La Provincia – Territorio Bene Comune" in merito al progetto del nuovo ponte sull'Adda tra Paderno e.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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