E' attivo il nuovo impianto di depurazione Miccichè | Opera fondamentale per la città

È stato attivato un nuovo impianto di depurazione lungo la fascia costiera e a Favara. Il sindaco ha dichiarato che questa opera è essenziale per la tutela del mare, la salvaguardia dell’ambiente e lo sviluppo del turismo nella zona. La consegna dell’impianto rappresenta un passo importante per il territorio, secondo quanto affermato dall’amministrazione comunale.

“Questo nuovo sistema di depurazione - ha aggiunto - permetterà di gestire in modo più efficiente i reflui, migliorare la qualità delle acque marine della fascia costiera e garantire un ambiente più sano per le famiglie, i residenti e i turisti. Significa spiagge più pulite, mare più sicuro, minore rischio di inquinamento e maggiore attrattività per il turismo, con benefici diretti per l’economia locale”. Miccichè ha aggiunto: “Dopo quattro anni di lavoro intenso, questa opera strategica è finalmente completata e consegnata all’Aica. È un traguardo che dimostra come investire nelle infrastrutture significhi investire nella qualità della vita della comunità e nel futuro sostenibile della nostra città. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - E' attivo il nuovo impianto di depurazione, Miccichè: “Opera fondamentale per la città” Articoli correlati Consegnato il nuovo impianto di depurazione, servirà la fascia costiera e FavaraConsegnato ad Aica il nuovo impianto di depurazione che servirà la fascia costiera e il Comune di Favara. Danneggiato l'impianto elettrico: impianto di depurazione delle acque reflue in tiltDanneggiato l'impianto elettrico dell'impianto di depurazione delle acque reflue di contrada Cabibbi ad Alessandria della Rocca. Contenuti utili per approfondire E' attivo il nuovo impianto di... Discussioni sull' argomento Intervista ISORADIO ad Andrea Miccichè; Referendum, Miccichè: Amarezza per la sconfitta del Sì, Berlusconi tradito da Forza Italia; Favara, online l’elenco dei cani da adottare: via al nuovo servizio; Nuoto, nuovi pass Criteria e campionati assoluti da Paternò. “Sicurezza Viale delle Dune”: proficuo tavolo tecnico. L’intervento del sindaco Miccichè - facebook.com facebook