Strage di Erba ex pm Tarfusser chiede verifica su operato dei giudici che riesaminarono caso di Olindo e Rosa

L'ex pubblico ministero ha richiesto un controllo sull’attività dei giudici che hanno riesaminato il procedimento contro i condannati per la strage di Erba del 2006. La richiesta riguarda le decisioni prese durante la revisione del caso e il ruolo dei giudici coinvolti in questa fase. La vicenda si inserisce nel procedimento giudiziario legato all’omicidio che coinvolse più persone in quella località.

L'ex pm Cuno Tarfusser ha chiesto verifiche sull'operato dei giudici che riesaminarono la posizione di Olindo Romano e Rosa Bazzi, condannati per la strage di Erba avvenuta nel 2006. Gli accertamenti sono stati chiesti con un esposto alla Procura di Bolzano. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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