Dopo aver letto con angoscia la lettera inviata da Cruz dal carcere, Manuel prende una decisione drastica: brucia il messaggio e mente ad Alonso. Intanto Enora Mendez fa il suo ingresso alla festa. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel legge la lettera di Cruz e mente spudoratamente ad Alonso.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 14 maggio: Manuel legge la lettera di Cruz e inganna Alonso

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