Manuel riceve una lettera dalla madre Cruz, accusata dell'omicidio di Jana, ma decide di non leggerla. Intanto Eugenia chiede a Martina di accompagnarla in carcere e la giovane rischia di sfidare Alonso. La Promessa sarà trasmessa domani alle 19:40 nell'access prime time di Rete 4. La popolare soap opera spagnola, in onda dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e segue le intricate vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Mentre Manuel non apre la lettera di Cruz, una richiesta impossibile di Eugenia rischia di scatenare l'ira definitiva del Marchese Alonso. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 16 marzo: Manuel non apre la lettera di Cruz dal carcere

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