Caso Pantani pm chiede archiviazione | Nessuno ha colto l’occasione per dare un contributo alle indagini

Nell’ultima indagine riguardante la morte di un ciclista di 34 anni avvenuta il 14 febbraio 2024, il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione del procedimento. Secondo l’accusa, nessuno dei soggetti coinvolti si sarebbe impegnato a fornire informazioni utili alle indagini. La vicenda riguarda il campione di ciclismo deceduto in circostanze ancora da chiarire, e finora non sono emersi elementi che abbiano portato a sviluppi significativi nel caso.

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Home > Sport > Ciclismo > Nella richiesta di archiviazione si legge anche che “l’accertamento di Madonna di Campiglio verosimilmente è stato fatto a sorpresa rispetto alla nota prassi” Nell’ultima indagine aperta sul campione di ciclismo Marco Pantani, morto il 14 febbraio 2024 all’età di 34 anni, nessuno “ha colto l’occasione per dare un qualsiasi contributo”. E’ quanto sostiene la pm della Dda di Trento Patrizia Foiera, motivando la richiesta di archiviazione per l’indagine, con tre indagati, relativa alla presunta “associazione a delinquere di stampo mafioso riconducibile al decesso di Marco Pantani”, di cui LaPresse ha preso visione.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Caso Pantani, pm chiede archiviazione: “Nessuno ha colto l’occasione per dare un contributo alle indagini” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Caso Pantani, il pm di Trento chiede l’archiviazione per prescrizioneLa procura di Trento ha chiesto l’archiviazione per l’indagine, con tre indagati, relativa alla presunta “associazione a delinquere di stampo mafioso... Covid, la ‘strage dei nonni’ al Trivulzio: dopo sei anni di indagini e perizie il pm chiede ancora l’archiviazioneMilano – Gli esiti di una nuova perizia non hanno fatto cambiare idea alla Procura che ha chiesto nei giorni scorsi di nuovo l’archiviazione... Temi più discussi: Caso Pantani, la Pm di Trento Foiera chiede l'archiviazione; Caso Pantani, la procura di Trento chiede l’archiviazione per prescrizione; Morte di Marco Pantani, la procura di Trento chiede l'archiviazione del fascicolo: Dalle indagini è impossibile formulare una condanna; Caso Pantani il pm di Trento chiede l’archiviazione per prescrizione. Morte Pantani, pm Trento chiede archiviazione dell'indagine per prescrizione #pantani x.com Pantani, lo stop di Madonna di Campiglio e le infiltrazioni mafiose: la Procura chiede l’archiviazioneCaso Pantani e lo stop di Madonna di Campiglio del 1999. La Procura di Trento ha chiesto l’archiviazione per l’indagine, con tre indagati, relativa ... corriereromagna.it Morte Pantani, pm Trento chiede archiviazione dell'indagine per prescrizioneLa procura di Trento ha chiesto l'archiviazione per l'indagine, con tre indagati, relativa alla presunta associazione a delinquere di stampo mafioso riconducibile al decesso di Marco Pantani. Dopo o ... msn.com