Corpus Domini nasce un gruppo per il ritorno del Cavallo Parato | Tradizione da salvare

A Brindisi è stato creato un nuovo gruppo dedicato alla salvaguardia della tradizione del Cavallo Parato durante la processione del Corpus Domini. Il nome del gruppo è “Tuteliamo la storica processione del Corpus Domini col Cavallo Parato” e in breve tempo ha attirato l’attenzione di centinaia di cittadini. La formazione del gruppo mira a preservare e diffondere questa usanza religiosa e culturale.

BRINDISI – Si chiama “Tuteliamo la storica processione del Corpus Domini col Cavallo Parato” ed è già diventato un punto di riferimento per centinaia di brindisini. Il gruppo Facebook, creato dagli amministratori Giorgio Sciarra, Alessandro Caiulo, Pierluigi De Castro e Roberto Caroppo, ha.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: San Francesco e l’attualità del suo messaggio: incontro all’oratorio Corpus Domini Le Giornate del Fai. Focus su Monastero del Corpus Domini, S. Pellegrino e MorgagniTornano domani e domenica le Giornate Fai di Primavera, l’iniziativa nazionale promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano che, con aperture... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Le Infiorate in Italia sono incredibili (ecco perché); Infiorata di Spello 2026: milioni di petali trasformano il borgo in un’opera d’arte per il Corpus Domini (6-7 giugno); Infiorata 2026, da Spello a Noto: gli eventi da non perdere in Italia; Addio ad Andrea Innocenti. Ultimo saluto al Corpus Domini. Fasano celebra il Corpus Domini: in mostra il Diorama Pasquale al CimiteroFasano - Continua il percorso artistico e spirituale legato alle tradizioni pasquali a Fasano. I giovani artisti locali Giuseppe Dibelloe Anna Rosa ... osservatoriooggi.it Corpus Domini Bologna, in parrocchia nasce una nuova comunità energeticaBologna, 27 maggio 2023 – Nascerà a breve una nuova comunità energetica nella parrocchia di Corpus Domini nel quartiere bolognese del Fossolo. La notizia è stata data dal don Stefano Zangarini e ... ilrestodelcarlino.it Ascensione, Pentecoste e Corpus Domini metteranno a dura prova la viabilità lungo varie direttrici, a partire dall'A2 - facebook.com facebook