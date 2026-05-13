La principessa del Galles è arrivata in Italia per una visita semiufficiale, la prima dall’inizio del 2024. È atterrata senza il marito, in un momento in cui il suo stato di salute è stato oggetto di attenzione. Il suo arrivo ha attirato l’interesse dei presenti, con molti che hanno scattato selfie e si sono radunati per accoglierla. Questo viaggio segna un momento particolare nella sua agenda ufficiale.

S arà ricordato come il viaggio dei selfie, l’arrivo in Italia di Kate Middleton. La principessa del Galles, alla sua prima visita semiufficiale all’estero dalla diagnosi della malattia, nel 2024, è arrivata da sola, senza William. Erano tre anni che non prendeva un aereo nel suo ruolo Royal. E appena ha messo piede a piazza Prampolini, nel cuore di Reggio Emilia, è stata travolta da centinaia di richieste di selfie da parte dei fans in attesa. Kate Middleton è pronta per l’Italia, il suo primo viaggio all’estero dopo la malattia X Il saluto caloroso di Reggio Emilia a Kate Middleton. Tra abbracci, bouquet di fiori e strette di mano, Kate ha cercato di scambiare due parole con il maggior numero possibile di fans, spostandosi da una parte all’altra della piazza.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La principessa è stata accolta con grande entusiasmo

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