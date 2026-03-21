La principessa di Norvegia ha rilasciato la prima intervista televisiva in cui ha raccontato il suo incontro con Jeffrey Epstein, affermando di essere stata manipolata e ingannata senza rendersene conto all’epoca. Seduta accanto al marito, ha spiegato come in quel momento non si sia resa conto di ciò che stava accadendo. La sua testimonianza è stata trasmessa sulla rete nazionale NRK.

La principessa di Norvegia, Mette-Marit, parla per la prima volta del suo incontro con Jeffrey Epstein alla tv nazionale NRK, seduta accanto al marito che forse, anche per colpa di questo scandalo, non sarà mai re: “Sono stata manipolata e ingannata”. È vestita di nero, i capelli biondi lungo le spalle a la voce spezzata, mentre l’erede al trono ha spesso lo sguardo rivolto verso il basso. Ci sono volute circa sette settimane per portare Mette-Marit davanti alle telecamere per metterci la faccia e, alla fine, l’intervista è arrivata nel giorno dell’udienza finale del processo che vede il figlio maggiore, Marius Borg Hoiby, imputato per diversi reati, compreso quello di violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Sono stata manipolata e ingannata. Quando accade non te ne accorgi”: la principessa di Norvegia per la prima volta in tv sul suo incontro con Jeffrey Epstein

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