Processione della Madonna Greca Ieri è stata accolta a Punta Marina

Ieri si è svolta a Punta Marina la processione della Madonna Greca, evento che ha richiamato numerosi partecipanti. Domani si terrà nuovamente la processione, con la partecipazione di rappresentanze delle comunità ortodosse e greco-cattoliche presenti in città. La manifestazione coinvolge diverse comunità religiose e si svolge lungo un percorso stabilito, con momenti di preghiera e rituali tradizionali.

Domani torna la processione della Madonna Greca, patrona di Ravenna e dei lidi, alla quale parteciperanno anche rappresentanze delle comunità ortodosse e greco-cattoliche della città. Quest’anno in particolare, come per la Via Crucis cittadina e per le veglie e le preghiere in programma sabato 11 aprile, in comunione con quella voluta da papa Leone XIV a San Pietro, al centro ci sarà il tema della pace. È stata la chiesa di San Massimiano a Punta Marina, ieri sera, a ospitare l’accoglienza dell’effige della Madonna Greca dalle 20.30. Il 12 aprile la tradizionale processione nella domenica in Albis: alle 14.30 l’immagine sacra sarà portata al faro di Marina di Ravenna, dove l’ arcivescovo monsignor Lorenzo Ghizzoni impartirà la benedizione “Maris Gentium Benedictio”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Processione della Madonna Greca. Ieri è stata accolta a Punta Marina Si torna a celebrare la patrona: lungo il Candiano arriva la processione della Madonna GrecaPer celebrare la patrona di Ravenna e dei lidi, domenica 12 aprile torna la solenne processione della Madonna greca. Madonna della Clemenza: al termine della processione avviene il miracoloIl passaggio della Madonna della Clemenza tra le vie della città si è concluso con un evento straordinario. Temi più discussi: Si torna a celebrare la patrona: lungo il Candiano arriva la processione della Madonna Greca; Festa della Madonna Greca. Tutti gli appuntamenti. Domenica 12 la processione lungo il Candiano; Processione della Madonna Greca. Ieri è stata accolta a Punta Marina; Madonna Greca, domenica la processione in Darsena, il programma delle celebrazioni. Madonna Greca, domenica l’arcivescovo guida processione lungo il CandianoDomenica 12 aprile torna la solenne processione della Madonna Greca, patrona di Ravenna e dei lidi, alla quale parteciperanno anche rappresentanze delle comunità ortodosse e greco-cattoliche della cit ... ravennawebtv.it Diocesi: Ravenna, celebrazioni in onore della Madonna Greca. Domani processione con mons. GhizzoniTornerà domani, domenica 27 aprile, la solenne processione della Madonna Greca, patrona di Ravenna e dei lidi, alla quale parteciperanno anche rappresentanze delle comunità ortodosse e ... agensir.it Domenica 12 aprile torna a Ravenna la solenne processione della Madonna Greca, patrona della città e dei lidi, alla quale parteciperanno anche rappresentanti delle comunità ortodosse e greco-cattoliche. - facebook.com facebook