In Galles con William per una visita ufficiale Kate Middleton ha ignorato volutamente le regole del protocollo Royal Ora abbracciare la principessa si può

Durante una visita ufficiale in Galles, Kate Middleton ha scelto di ignorare deliberatamente alcune regole del protocollo reale, mentre accompagnava il principe William. La principessa ha interagito con il pubblico e i presenti senza seguire le consuete formalità, suscitando attenzione e discussioni. Nel corso dell’evento, i bodyguard di Kate si sono attivati per gestire gli imprevisti e garantire la sicurezza durante l’intera giornata.

In Galles con William per una visita ufficiale, Kate Middleton ha ignorato volutamente le rigide e antiche regole del protocollo Royal. Ora abbracciare la principessa si può Le bodyguard di Kate Middleton hanno avuto il loro bel da fare, ieri, durante la visita della principessa in Galles, fatta con William in occasione della festa di San Davide, celebrata il 1º marzo in tutto il Regno Unito per omaggiare il patrono della nazione che ha dato ai principi il loro titolo ufficiale. Nel corso della lunga passeggiata tra la folla che li aspettava in strada, bambina dopo bambina ha insistito ad abbracciare la principessa.

