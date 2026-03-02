Il pilota della Ferrari Charles Leclerc per il giorno del suo matrimonio ha scelto un outfit by Cucinelli

Il pilota di Formula 1, che corre con la Ferrari, ha deciso di indossare un outfit di Brunello Cucinelli per il suo matrimonio. La scelta è ricaduta sull'eccellenza del made in Umbria, nota per l’alta qualità dei tessuti e l’artigianalità. L’evento ha visto protagonista un abbigliamento elegante e sobrio, firmato dal marchio di moda che rappresenta l’artigianato italiano.

Anche il pilota di Formula 1, da alcuni anni prima guida della Ferrari, ha scelto l'eccellenza del made in Umbria in occasione del suo matrimonio: il suo abito da sposo è stato firmato dalla Casa di Moda di Brunello Cucinelli. Leclerc ha indossato il suo abito da sposo lo scorso 28 febbraio

Charles Leclerc, il pilota ha sposato Alexandra Saint Mleux: dopo le nozze giro in Ferrari a MontecarloCharles Leclerc ha sposato Alexandra Saint Mleux: il pilota di Formula1 da sempre è abituato a vivere sotto i riflettori tra podi, bandiere a...

